В Египте 27 россиян пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В Египте произошло ДТП с российскими туристами. Как сообщает газета Al Masry Al Youm, пострадали 27 граждан РФ.
Автобус, перевозивший россиян, столкнулся с грузовиком в провинции Красное море.
Инцидент произошёл на трассе между Рас-Гарибом и Хургадой. Всего пострадали 34 иностранных туриста. По предварительным данным, авария унесла жизни двух человек: водителя автобуса и одного из иностранных граждан, чья национальность на данный момент не сообщается. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение города Рас-Гариб, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
