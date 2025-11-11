В Египте 27 россиян пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Инцидент произошёл на трассе между Рас-Гарибом и Хургадой. Всего пострадали 34 иностранных туриста. По предварительным данным, авария унесла жизни двух человек: водителя автобуса и одного из иностранных граждан, чья национальность на данный момент не сообщается. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение города Рас-Гариб, где им оказывается необходимая медицинская помощь.