11 ноября, 07:31

В Египте 27 россиян пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

В Египте произошло ДТП с российскими туристами. Как сообщает газета Al Masry Al Youm, пострадали 27 граждан РФ.

Автобус, перевозивший россиян, столкнулся с грузовиком в провинции Красное море.

Инцидент произошёл на трассе между Рас-Гарибом и Хургадой. Всего пострадали 34 иностранных туриста. По предварительным данным, авария унесла жизни двух человек: водителя автобуса и одного из иностранных граждан, чья национальность на данный момент не сообщается. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение города Рас-Гариб, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Египет
  • ДТП
  • Происшествия
