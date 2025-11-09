Автобус с туристами перевернулся в Таиланде, есть пострадавшие

В провинции Лампанг на севере Таиланда произошло ДТП с туристическим автобусом. Как сообщает газета Matichon, машина перевернулась на спуске с перевала Кхун Тан. По предварительным данным, пострадали 38 человек, возможно, среди них есть граждане России.





Водитель автобуса потерял управление на скользкой дороге, из-за чего транспортное средство на скорости опрокинулось на бок и перекрыло проезд.

Большинство пассажиров получили лёгкие ушибы, однако несколько человек оказались заблокированы внутри автобуса и получили серьёзные травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу, состояние двоих оценивается как критическое. Выяснением информации о возможных пострадавших россиянах занимаются компетентные ведомства.

Ранее в Соликамске Пермского края пассажирский автобус самопроизвольно съехал в кювет и остановился в нескольких метрах от жилого дома. По предварительным данным, водитель успел покинуть салон до начала движения транспортного средства. Одна пассажирка получила травмы, ей оказана медицинская помощь. Прокуратура Пермского края проводит проверку по факту произошедшего.