Опубликован список погибших и пострадавших россиян в страшном ДТП с автобусом в Египте

На египетской трассе Рас-Гареб – Хургада в ДТП с участием туристического автобуса и грузовика пострадали 39 человек, двое погибли. Сообщение о страшной аварии распространило издание Al-Youm Al-Sabea.

Среди пострадавших 27 россиян, семь финнов, два литовца и трое египтян. Российские туристы получили различные травмы: Мария Вальдс (58 лет) — перелом черепа; Дмитрий Аблян (53 года) — порезы головы; Эмиль Сивхов (22 года) — перелом зубов и ноги; Михаил Мрыев (74 года) — многочисленные синяки; Онига (43 года) — перелом таза; Анастасия (20 лет) — ранение ноги; Альберт (34 года) — ушибы; Анастасия Медавита (22 года) — перелом бедра.

Также медицинская помощь потребовалась Илье Ахмеду (57 лет) с травмой глаза, Илде Гернову (50 лет) с ушибами головы, Крио Оскарову (10 лет) с ссадинами, Марии Тавитевой (27 лет) с синяками, Татьяне (29 лет) с ушибом ноги, Петраре Петирини (72 года) с ранением лица, Фильдиану Таблису (58 лет) с кровотечением и ушибами рёбер. Финские туристы получили ссадины, ушибы и сотрясение мозга.

Погибли 50-летняя россиянка Джульнаха Джабдер и 39-летний водитель – египтянин Махмуд Хасани Абу Аль-Вафа.

Ранее Life.ru сообщал, что в ходе аварии с участием туристического автобуса в Египте погибла одна российская туристка. Группа направлялась из Хургады на экскурсию в Каир и Гизу, чтобы посмотреть пирамиды.