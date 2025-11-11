Россия и США
11 ноября, 07:46

Россиянка погибла в страшном ДТП с 27 пострадавшими по пути к египетским пирамидам

Обложка © egydreampro.com

Россиянка погибла в Египте в результате страшной аварии с туристическим автобусом, в которой пострадали десятки человек. Группа направлялась из Хургады на экскурсию в Каир и Гизу к пирамидам. ДТП произошло на трассе Рас-Гариб — Хургада, пишет портал Al-Masry al-Youm.

По информации, в автобусе находились 27 граждан России, двое туристов из Литвы, семеро из Финляндии и трое египтян. Второй погибший — водитель автобуса. Часть пострадавших после оказания помощи перевозят из больницы обратно в отели.

В Египте 27 россиян пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Ранее в провинции Лампанг на севере Таиланда произошло ДТП с туристическим автобусом. Как сообщает газета Matichon, машина перевернулась на спуске с перевала Кхун Тан. По предварительным данным, пострадали 38 человек, возможно, среди них есть граждане России.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

