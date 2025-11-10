В Самарской области произошло ДТП с микроавтобусом, семь человек пострадали

В Волжском районе Самарской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. По информации регионального управления МЧС, в результате инцидента пострадали семь человек.

В Самарской области произошло ДТП с микроавтобусом. Видео © Telegram / МЧС Самарской области

«Поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и микроавтобуса «газель» (заказной, следовал по маршруту село Максимовка — Самара) на 6-м километре автодороги «Белозерки — Черновский — Николаевка» в районе населённого пункта Черноречье муниципального района Волжский. В результате ДТП погибших нет, пострадало семь человек, из них пять человек находятся на осмотре в медучреждении», — сказано в заявлении ведомства.

Специалисты подчеркнули, что среди пострадавших не оказалось несовершеннолетних. Согласно предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом, после чего легковой автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. В салоне «газели» в момент аварии находились 13 пассажиров и водитель. Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.

