18 ноября, 04:55

СК проводит проверку после аварии и мощного пожара на газопроводе под Омском

Обложка © Telegram / SHOT

Следственное управление СК РФ по Омской области начало проверку после мощного возгорания в поле возле посёлка Ростовка. Об этом утром 18 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Одной из версий произошедшего следователи считают утечку газа на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Сотрудники ведомства уже работают на месте, фиксируют обстановку и собирают материалы, от которых будет зависеть дальнейшее процессуальное решение.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в свою очередь успокоил жителей и заявил, что ситуация находится под контролем специалистов и угрозы населённым пунктам нет. Он также попросил омичей ориентироваться только на официальную информацию.

Ранее Life.ru писал, что ночью жители посёлка Ростовка под Омском услышали сильный взрыв, после которого поле озарило ярким пламенем. По словам очевидцев, вспышку было видно за несколько километров, а над территорией поднялся огромный столб огня.

