«Преступника в отставку»: На Майдане начался митинг против Зеленского
На Майдане в центре Киева прошёл митинг против коррупции и политики Владимира Зеленского. Около ста человек, по информации «Страна.ua», вышли на акцию с требованием отставки экс-комика и напоминанием о его предвыборных обещаниях 2019 года.
Участники акции протеста развернули транспаранты с надписями «Зеленский — преступник» и «Президента в отставку». Они выражали поддержку арестованному детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову и вспоминали слова Зеленского о готовности уйти в отставку, если появится «свой Свинарчук» (речь идёт о соратнике Петра Порошенко*, с которым накануне выборов вспыхнул коррупционный скандал).
В Киеве прошёл митинг против Зеленского. Фото © Telegram / Политика страны
Митинг организован Марией Барабаш, бывшей соратницей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По её словам, протесты будут проводиться еженедельно по субботам. Основные требования политика включают освобождение Магомедрасулова, экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича и отставку Андрея Ермака с должности главы офиса Зеленского. Барабаш обвиняет Ермака в руководстве коррупционными схемами.
Напомним, против Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Зеленского, начато антикоррупционное расследование. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что его окружение отмывало около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Квартиру Миндича называли «предвыборным штабом Зе» и местом встреч коррупционеров. Бизнесмен покинул страну перед началом обысков. В Европе опасаются, что скандал повлияет на дальнейшее финансирование Киева.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
