Песков сообщил о передаче России «‎наброска» плана США почти в «духе Анкориджа»

Россия получила набросок американского плана по урегулированию украинского конфликта, текст документа по большинству пунктов «соответствует духу Анкориджа». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, действительно ли над планом президента США Дональда Трампа с российской стороны работал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Предметно, предметно этот план не готовился, не обсуждался. Это действительно это набросок американской стороны. Набросок, который был нам передан, но он верстался в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа», — пояснил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщил, что Россия в вопросе мирного урегулирования по-прежнему исходит из договорённостей, которые обсуждались на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также пресс-секретарь уточнил, что контакты между Россией и Штатами не прекращались и продолжаются в текущий момент.