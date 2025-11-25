В новой версии плана Трампа учли «хотелки» Украины, считает политолог
В рабочую версию плана президента США Дональда Трампа по Украине внесены коррективы после переговоров в Женеве, что свидетельствует о важном сдвиге в позиции Вашингтона, заявил член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий. По его словам, перенос обсуждения территориальных вопросов на период после прекращения огня отражает желание Киева сохранить пространство для манёвра и избежать внутренних политических конфликтов.
Однако напряжённый характер встречи указывает на снижение уровня доверия в украинско-американских отношениях, а резкая реакция делегации США демонстрирует их стремление жёстче контролировать информационную повестку вокруг урегулирования. Участие ЕС в переговорах является лишь демонстраций коллективного подхода Запада в формировании плана по Украине.
«Сейчас это скорее контуры будущей формулы, которую Вашингтон постепенно адаптирует под запросы Киева и собственные стратегические задачи», — отметил политолог в беседе с РИА «ФедералПресс».
Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако после переговоров в Швейцарии план США сократили до 19 пунктов. На данный момент Вашингтон согласовал с Киевом большую часть пунктов.
