Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 06:59

Рубио раскрыл роль «некого россиянина» в составлении 28 пунктов мирного плана по Украине

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Hallor

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Hallor

Госсекретарь США Марко Рубио признался сенаторам, что на составление первоначальной версии 28-пунктового плана по урегулированию украинского конфликта повлиял «некий россиянин». По сведениям издания The Wall Street Journal (WSJ), после утечки плана в СМИ Рубио был вынужден отвечать на звонки возмущённых официальных лиц ЕС.

«Законодатели сообщили журналистам на конференции, что Рубио сказал им, что на первоначальный план повлиял некий россиянин, не назвав имени [главы РФПИ, спецпредставителя президента России Кирилла] Дмитриева. Он сказал другим законодателям, что план включал элементы, предложенные [главой СНБО Украины Рустемом] Умеровым и другими украинскими официальными лицами», — говорится в материале издания.

Рубио также писали американские законодатели, включая сенаторов Ангуса Кинга (Мэн), Джинн Шахин (Нью-Гэмпшир) и Майка Раундса (Южная Дакота), с которыми он провёл телефонные беседы. В ответ на претензии госсекретарь оспорил слова законодателей. По его словам, мирный план подготовлен США на основе предложений российской стороны, а также на основе предыдущих и текущих предложений Украины.

США согласовали с Киевом большую часть пунктов мирного плана
США согласовали с Киевом большую часть пунктов мирного плана

Напомним мирный план США по Украине скорректировали после переговоров в Женеве. Согласно сообщениям американских СМИ, Владимир Зеленский в рамках консультации запросил гарантии амнистии для себя и своего окружения. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что уверен в готовности России принять обновлённую версию документа. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официального текста доработанного плана Москва на данный момент не получала.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Марко Рубио
  • Украина
  • ЕС
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar