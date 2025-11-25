Рубио раскрыл роль «некого россиянина» в составлении 28 пунктов мирного плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио признался сенаторам, что на составление первоначальной версии 28-пунктового плана по урегулированию украинского конфликта повлиял «некий россиянин». По сведениям издания The Wall Street Journal (WSJ), после утечки плана в СМИ Рубио был вынужден отвечать на звонки возмущённых официальных лиц ЕС.

«Законодатели сообщили журналистам на конференции, что Рубио сказал им, что на первоначальный план повлиял некий россиянин, не назвав имени [главы РФПИ, спецпредставителя президента России Кирилла] Дмитриева. Он сказал другим законодателям, что план включал элементы, предложенные [главой СНБО Украины Рустемом] Умеровым и другими украинскими официальными лицами», — говорится в материале издания.

Рубио также писали американские законодатели, включая сенаторов Ангуса Кинга (Мэн), Джинн Шахин (Нью-Гэмпшир) и Майка Раундса (Южная Дакота), с которыми он провёл телефонные беседы. В ответ на претензии госсекретарь оспорил слова законодателей. По его словам, мирный план подготовлен США на основе предложений российской стороны, а также на основе предыдущих и текущих предложений Украины.