США согласовали с Киевом большую часть пунктов мирного плана

Администрация США и украинская сторона согласовали большую часть пунктов мирного плана по окончанию переговоров в Женеве. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«В итоге достигли согласия по подавляющему большинству этих пунктов», — отметила она, добавив, что работа над формулировками велась совместно с украинской стороной.

Ливитт выразила уверенность в том, что ситуация выглядит позитивно. Она также подчеркнула, что остаются несколько вопросов, по которым есть разногласия. Пресс-секретарь американской администрации добавила, что над ними продолжается работа.