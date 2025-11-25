США согласовали с Киевом большую часть пунктов мирного плана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB
Администрация США и украинская сторона согласовали большую часть пунктов мирного плана по окончанию переговоров в Женеве. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«В итоге достигли согласия по подавляющему большинству этих пунктов», — отметила она, добавив, что работа над формулировками велась совместно с украинской стороной.
Ливитт выразила уверенность в том, что ситуация выглядит позитивно. Она также подчеркнула, что остаются несколько вопросов, по которым есть разногласия. Пресс-секретарь американской администрации добавила, что над ними продолжается работа.
Напомним мирный план США по Украине скорректировали после переговоров в Женеве. Согласно сообщениям американских СМИ, Владимир Зеленский в рамках консультации запросил гарантии амнистии для себя и своего окружения. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что уверен в готовности России принять обновлённую версию документа. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официального текста доработанного плана Москва на данный момент не получала.
