Регион
24 ноября, 09:48

Кремль ещё не получил новый мирный план по Украине, но открыт к переговорам

Обложка © Life.ru

Кремль пока не получил официальный текст скорректированной версии американского плана по украинскому урегулированию, доработанной после консультаций США и Украины в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время своего ежедневного брифинга.

«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Пока официально мы ничего не получали», — сказал он.

Песков отметил, что в Москве зафиксировали внесение «каких-то корректировок» в ранее направленный российской стороне документ. При этом Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию, однако на данный момент нет никакой конкретики относительно таких контактов с США.

«Хочу напомнить, президент [России Владимир] Путин сказал, что мы остаёмся открытыми для таких контактов и переговоров. Но пока никакой конкретики по переговорам [США] с нами нет», — рассказал представитель Кремля.

Кремль берёт паузу: Песков заявил, что Россия не спешит с выводами по плану США

Напомним, что мирный план США претерпел изменения после переговоров в Женеве. Теперь посмотрим, что на это скажут в России. Глава Госдепа Рубио, кстати, считает, что РФ согласится. Американские СМИ рассказывали, что Владимир Зеленский попросил в рамках соглашения предоставить амнистию ему и его друзьям.

Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
