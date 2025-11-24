Кремль ещё не получил новый мирный план по Украине, но открыт к переговорам

Кремль пока не получил официальный текст скорректированной версии американского плана по украинскому урегулированию, доработанной после консультаций США и Украины в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время своего ежедневного брифинга.

«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Пока официально мы ничего не получали», — сказал он.

Песков отметил, что в Москве зафиксировали внесение «каких-то корректировок» в ранее направленный российской стороне документ. При этом Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию, однако на данный момент нет никакой конкретики относительно таких контактов с США.

«Хочу напомнить, президент [России Владимир] Путин сказал, что мы остаёмся открытыми для таких контактов и переговоров. Но пока никакой конкретики по переговорам [США] с нами нет», — рассказал представитель Кремля.