Кремль ещё не получил новый мирный план по Украине, но открыт к переговорам
Обложка © Life.ru
Кремль пока не получил официальный текст скорректированной версии американского плана по украинскому урегулированию, доработанной после консультаций США и Украины в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время своего ежедневного брифинга.
«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Пока официально мы ничего не получали», — сказал он.
Песков отметил, что в Москве зафиксировали внесение «каких-то корректировок» в ранее направленный российской стороне документ. При этом Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию, однако на данный момент нет никакой конкретики относительно таких контактов с США.
«Хочу напомнить, президент [России Владимир] Путин сказал, что мы остаёмся открытыми для таких контактов и переговоров. Но пока никакой конкретики по переговорам [США] с нами нет», — рассказал представитель Кремля.
Напомним, что мирный план США претерпел изменения после переговоров в Женеве. Теперь посмотрим, что на это скажут в России. Глава Госдепа Рубио, кстати, считает, что РФ согласится. Американские СМИ рассказывали, что Владимир Зеленский попросил в рамках соглашения предоставить амнистию ему и его друзьям.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.