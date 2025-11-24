Axios: Дмитриев не раскрывал подробности мирного плана Трампа
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Портал Axios официально опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев якобы раскрыл детали предлагаемого США плана по урегулированию конфликта на Украине. Издание подчеркнуло, что в ходе интервью, состоявшегося 17 ноября, Дмитриев не упоминал никаких деталей американской мирной инициативы.
«Дмитриев не упомянул <...> мирный план США в интервью Axios», — говорится в публикации портала.
Напомним, американский мирный план по Украине был скорректирован после переговоров в Женеве между представителями США и Киева. Согласно сообщениям американских СМИ, Владимир Зеленский в рамках этих консультаций запросил гарантии амнистии для себя и своего окружения. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что уверен в готовности России принять обновлённую версию документа. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официального текста доработанного плана Москва на данный момент не получала.
