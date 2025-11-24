Axios: Дмитриев не раскрывал подробности мирного плана Трампа

Портал Axios официально опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев якобы раскрыл детали предлагаемого США плана по урегулированию конфликта на Украине. Издание подчеркнуло, что в ходе интервью, состоявшегося 17 ноября, Дмитриев не упоминал никаких деталей американской мирной инициативы.