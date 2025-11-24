Такер Карлсон разнёс покровителя Ермака из США за попытки сорвать мирный план
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что газета The Wall Street Journal умышленно не публикует доказательства коррупции Андрея Ермака, поскольку её владельцы выступают против мирной инициативы лидера США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети, обвинив издание в сознательном игнорировании фактов ради политических целей.
«Ермак присвоил сотни миллионов долларов американских налогов, предназначенных для помощи Украине. Редакторы WSJ могут это доказать. Но они этого не делают. Вместо этого они защищают Ермака. Он возглавляет усилия Украины по срыву мирного плана Трампа для Восточной Европы», — заявил Карлсон, добавив, что владельцы Wall Street Journal не хотят мира с Россией, а «хотят войны».
Он обратил внимание на то, что издание ранее критиковало продвижение мирного плана администрации Трампа и тем самым проявило «настоящую коррупцию». Карлсон подчеркнул, что поведение газеты выходит за рамки журналистики, поскольку она действует не как новостное агентство, а скорее как разведывательная структура, преследующая собственную геополитическую повестку. Он разнёс статью издания о том, что Трамп якобы не вдавался в детали мирного плана по Украине, а в Белом доме царит полный хаос.
Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника. В «Слуге народа» требуют уволить Ермака из-за причастности к коррупционным схемам. В Киеве даже прошёл митинг, на котором люди требовали вышвырнуть его с Банковой. Однако Зеленский занял принципиальную позицию и не стал увольнять своего соратника. Вместо этого с поста главы партии Зеленского может вылететь Давид Арахамия, который также убеждает главу режима отправить Ермака в отставку.
