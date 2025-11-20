В Раде рассказали о требовании Арахамии к Зеленскому

На Украине разгорается конфликт внутри партии «Слуга народа». Депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что глава фракции Давид Арахамия поставил Владимиру Зеленскому условие: уволить руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака, иначе Рада может заблокировать работу и лишиться монобольшинства.

«Давид Арахамия поставил условие Зеленскому: надо увольнять [главу ОП Андрея] Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство», — написал Гончаренко*.

Бывший депутат Игорь Мосийчук сообщил, что вечером планируется заседание фракции, где Зеленский намерен инициировать уже увольнение самого Арахамии. Ранее депутат Ярослав Железняк говорил, что экс-комик не намерен менять руководство офиса. Ситуация обострилась на фоне скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, после которого, по словам парламентариев, банковая готовит «контратаку».

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.