Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 16:17

В Раде рассказали о требовании Арахамии к Зеленскому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

На Украине разгорается конфликт внутри партии «Слуга народа». Депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что глава фракции Давид Арахамия поставил Владимиру Зеленскому условие: уволить руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака, иначе Рада может заблокировать работу и лишиться монобольшинства.

«Давид Арахамия поставил условие Зеленскому: надо увольнять [главу ОП Андрея] Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство», — написал Гончаренко*.

На Украине запретили придавать огласке «дело Миндича» из-за «военной тайны»
На Украине запретили придавать огласке «дело Миндича» из-за «военной тайны»

Бывший депутат Игорь Мосийчук сообщил, что вечером планируется заседание фракции, где Зеленский намерен инициировать уже увольнение самого Арахамии. Ранее депутат Ярослав Железняк говорил, что экс-комик не намерен менять руководство офиса. Ситуация обострилась на фоне скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, после которого, по словам парламентариев, банковая готовит «контратаку».

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar