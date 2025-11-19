Россия и США
19 ноября, 13:13

На Украине запретили придавать огласке «дело Миндича» из-за «военной тайны»

Тимур Миндич. Обложка © djc.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет внимательно следить за тем, чтобы следственные материалы по коррупционному делу против бизнесмена Тимура Миндича, выступавшего соратником Владимира Зеленского, не появлялись в прессе. Об этом пишет украинское издание NV со ссылкой на источник. Причиной запрета огласки называется военное положение в стране.

«То, чем занимался бизнесмен Тимур Миндич на Украине, связано не только с энергетикой. Речь идёт о вооружении тоже. НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем до тех, что связаны с оружием», — рассказал собеседник издания.

Погибший украинский криптобизнесмен Ганич мог быть участником «схемы Миндича»
Погибший украинский криптобизнесмен Ганич мог быть участником «схемы Миндича»

Напомним, на Украине против бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича начато расследование по делу о коррупции. Согласно информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), он вместе с подельниками занимался отмыванием около 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Также, по данным следствия, Миндич уговорил тогдашнего министра обороны страны Рустема Умерова закупить некачественные бронежилеты для ВСУ у конкретной фирмы. На закупку было выделено 218 миллионов гривен (около 5,2 миллиона долларов). Как утверждает обвинение, это не единственный случай, когда Миндич помог Умерову «освоить» военный бюджет и «заработать» на этом. Бизнесмен сбежал с Украины прямо перед обысками. Известно, что имя Зеленского фигурирует в обвинении Миндичу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

