На Украине запретили придавать огласке «дело Миндича» из-за «военной тайны»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет внимательно следить за тем, чтобы следственные материалы по коррупционному делу против бизнесмена Тимура Миндича, выступавшего соратником Владимира Зеленского, не появлялись в прессе. Об этом пишет украинское издание NV со ссылкой на источник. Причиной запрета огласки называется военное положение в стране.

«То, чем занимался бизнесмен Тимур Миндич на Украине, связано не только с энергетикой. Речь идёт о вооружении тоже. НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем до тех, что связаны с оружием», — рассказал собеседник издания.