Погибший украинский криптобизнесмен Константин Ганич (Костя Кудо) мог быть причастен к схеме отмывания денег в «Энергоатоме», связанной с «кошельком» Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По официальной версии следствия, бизнесмен покончил с собой. Однако Le Monde предполагает, что смерть могла быть инсценирована для сокрытия следов на фоне разразившегося коррупционного скандала. Издание отмечает, что Ганич был сооснователем компании Cryptology и мог участвовать в финансовых операциях по схеме Миндича.

Расследование дела о коррупции в «Энергоатоме» продолжается. При этом гибель ключевых фигурантов вызывает дополнительные вопросы у международных наблюдателей. Французское издание призывает к независимому расследованию обстоятельств смерти бизнесмена.

32-летнего Константина Ганича, известного как Костя Кудо, нашли мёртвым в Киеве в октябре. По информации нацполиции страны, его тело было обнаружено в его Lamborghini Urus. Рядом с погибшим находился наградной пистолет от главы ГУР Украины Кирилла Буданова*.

