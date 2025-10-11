«Страна»: Крупнейшего криптобизнесмена Украины прессовали силовики перед гибелью

Перед своей гибелью один из крупнейших украинских криптобизнесменов Константин Ганич (Костя Кудо) подвергся давлению со стороны силовиков, которые требовали у него деньги. Как подтвердил один из знакомых мужчины изданию «Страна», Ганича прессовали накануне трагического инцидента.

Мотивы давления пока остаются неясными. По одной из версий, у него могли выбивать долги. Как пишет издание, Ганич, по слухам, управлял средствами высокопоставленных украинских чиновников и силовиков. По другой версии, это могло быть банальным вымогательством.

Ранее в своем интервью сам бизнесмен сообщал, что ему поступали угрозы. Он также раскрывал детали неудачного проекта, из-за закрытия которого потерял около $1,3 млн, но утверждал, что смог вернуть эти деньги своим инвесторам.

Один из криптоинвесторов заявил, что политические и экономические отношения в высших сферах Украины построены на коррупции. Ситуация значительно усугубилась из-за огромных денег, осваиваемых на конфликте. По его мнению, в последние годы коррупционные схемы активно перешли в сферу криптовалют, где крутятся миллиарды долларов.

«Криптовалюты — это основной нерв сейчас всей украинской коррупции. Там поток в миллиарды долларов. А, возможно, и в десятки миллиардов. И многие из тех, в чьи руки этот поток идёт, хотят поиграть на рынках. Дают деньги в управление. Ганич был одним из тех, кому давали. И что-то часто идёт не так как хотелось бы. Постоянно возникают споры и проблемы. В конце концов просто тупо вымогательство распространено», — отметил он.

Напомним, что ранее в Киеве нашли мёртвым 32-летнего Константина Ганича, известного как Костя Кудо. По информации нацполиции Украины, его тело было обнаружено в элитном внедорожнике. Рядом с погибшим находился наградной пистолет от главы ГУР Украины Кирилла Буданова*.

