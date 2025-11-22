Украинское руководство приостановило расследование по делу о коррупции в энергетике, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Шарий утверждает, что подозрения не будут выдвинуты Андрею Ермаку и Рустему Умерову. Блогер видит в этом роль «европейских послов», предположительно указывая на посла ЕС на Украине.

По мнению Шария, европейские кураторы опасаются, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может выйти и на их след. Это объясняет, почему киевский режим, занимавшийся мародерством, получает защиту от международных партнёров.