Зеленского заподозрили в заморозке расследования дела о коррупции на Украине
Украинское руководство приостановило расследование по делу о коррупции в энергетике, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
Шарий утверждает, что подозрения не будут выдвинуты Андрею Ермаку и Рустему Умерову. Блогер видит в этом роль «европейских послов», предположительно указывая на посла ЕС на Украине.
По мнению Шария, европейские кураторы опасаются, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может выйти и на их след. Это объясняет, почему киевский режим, занимавшийся мародерством, получает защиту от международных партнёров.
Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника.
