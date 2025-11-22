Россия и США
Регион
22 ноября, 11:56

В Киеве снова прошёл протест с требованием отставки Зеленского и Ермака

Обложка © Telegram/ Политика Страны

В Киеве вторую субботу подряд проходят протесты с требованиями отправить в отставку руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака и самого Владимира Зеленского. Акция вновь состоялась на Майдане. Об этом сообщает газета «Страна.Ua».

В Киеве начались митинги против Ермака и Зеленского. Видео © Telegram/ Политика Страны

По данным с места событий, сейчас на площади собрались около 30 человек, но участники продолжают подходить. Организаторы рассчитывают, что митинг к вечеру станет более массовым.

Оппозиция заявила о подготовке на Украине нового Майдана против Зеленского
Ранее митинг с требованием отставки Зеленского прошёл на Майдане в центре Киева на прошлой неделе. Около ста человек, вышли на акцию с требованием отставки экс-комика и напоминанием о его предвыборных обещаниях 2019 года.

