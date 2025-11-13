Россия и США
13 ноября, 18:57

Оппозиция заявила о подготовке на Украине нового Майдана против Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

На Украине начинают подготовку к новому Майдану против главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала, связанного с «делом Миндича». Об этом сообщил глава партии «Братство»* Дмитрий Корчинский**.

Он указал на причастность «серьёзных людей», а также некоторых мэров, как действующих, так и бывших, к организации протестов. Корчинский** отметил, что готовятся уличные беспорядки и попытки подорвать ситуацию на фронте. Он также упомянул, что некоторые мэры, включая Труханова, принимают участие в этом процессе.

Напомним, по оценке аналитиков, коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича может привести к падению режима Зеленского. Сам Миндич находится за границей, куда он уехал после обвинений в коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов только в сфере энергетики. Миндича в Киеве прозвали «кошельком» Зеленского, утверждая, что благодаря его финансам тот смог строить карьеру. По данным украинских СМИ, человек скрывается в Израиле.

*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России

**Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Лия Мурадьян
