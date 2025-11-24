WP: Трамп не вдаётся в детали мирного плана по Украине

Президент США Дональд Трамп вообще не вдавался в детали мирного плана по Украине, в Белом доме царит полный хаос, никто из американских чиновников не понимает, куда вообще движутся переговоры с Киевом. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

«Ему говорят: «Я попробую заключить сделку». И он отвечает: «Отлично, посмотрим, что получится сделать». Вот уровень его погружённости в вопрос. Всё время царит полный хаос, так как даже разные части Белого дома не знают, что происходит. Это стыд», — рассказал собеседник издания, которое сам Трамп награждал «премией за фейковые новости».

Другой источник заявил журналисту газеты, что «план Трампа» нельзя считать «незыблемым», он лишь обозначает некоторые важные пункты, но может быть подвергнут изменениям. По его словам, Вашингтон дал понять Украине, что есть «пространство для переговоров». Чиновник заверил, что Киев сильно рискует лишиться американской помощи, если будет тянуть время.