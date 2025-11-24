США являются главным геополитическим противником России, а текущий конфликт представляет собой войну с западным миром во главе с Америкой, заявил учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. По его словам, ВСУ просто составляют лучшую из доступных Западу армий для противостояния РФ.

«Лучший в мире солдат — русский. А ВСУ укомплектованы такими же русскими, только одураченными», — подчеркнул эксперт.

Он уверен, что мирный план президента США Дональда Трампа представляет собой не подлинную миротворческую инициативу, а спектакль, разыгрываемый в основном для российской стороны. Однако российский лидер Владимир Путин спокойно наблюдает за этой «клоунадой» и твёрдо настаивает на достижении всех целей СВО.

«К счастью, наш Верховный главнокомандующий — зритель, много повидавший западного двуличия. Он спокойно смотрит на эту клоунаду с «несгибаемым» комиком Зеленским в роли эпического героя и стоит на своём: все цели СВО должны быть достигнуты», — заявил Малофеев.

По его мнению, для России должно иметь значение только продиктованные ею условия капитуляции Украины, а не содержание предложений Трампа. Подписание Киевом этих условий приведёт к миру, а отказ — к продолжению боевых действий до победы Москвы.