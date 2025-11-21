Песков: Россия придерживается договорённостей Путина и Трампа в Анкоридже

Россия в вопросе мирного урегулирования по-прежнему исходит из договорённостей, которые обсуждались на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о новом американском мирном плане по Украине, состоящем из 28 пунктов.

«Российская сторона остаётся на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь уточнил, что контакты между Россией и США не прекращались и продолжаются в текущий момент.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Однако на Украине предложенную схему восприняли негативно, сославшись на невозможность территориальных уступок.