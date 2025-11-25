CBS сообщил о согласии Украины подписать мирное соглашение с Россией

Украина выразила готовность подписать мирное соглашение с Россией после проработки плана президента США Дональда Трампа. Осталось уладить лишь «незначительные детали», сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

«Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение. Мы сохраняем большой оптимизм», — отметил инсайдер.

Он также отметил, что процесс действительно продвигается очень быстро. Вместе с тем президент России Владимир Путин, по его словам, абсолютно уверен в том, что ДНР остаётся за Россией.

Однако не уточняется, с какой именно редакцией мирного плана согласился Киев. СМИ приводили уже несколько разных вариантов, при этом Россия располагает лишь одним из них. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва получила его по неофициальным каналам, но и он требует уточнения. Министр добавил, что позиция Кремля по этому плану изменится, если из него вдруг исчезнет «дух Анкориджа».