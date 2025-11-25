Лавров заявил о необходимости уточнить ряд пунктов мирного плана Трампа

Россия считает, что ряд формулировок в мирном плане президента США Дональда Трампа по Украине требуют уточнения. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

Он отметил, что у России имеется текст документа, но он получен по неофициальным каналам. В настоящий момент Москва ожидает от США ту версию плана, которую американцы сами считают промежуточной на этапе согласования с Европой и Украиной.

Лавров также подчеркнул, что между российскими и американскими дипломатами сохраняются рабочие каналы связи, которые регулярно задействуются для обсуждения ключевых вопросов.