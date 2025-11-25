Россия и США
25 ноября, 10:29

Лавров заявил о необходимости уточнить ряд пунктов мирного плана Трампа

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Россия считает, что ряд формулировок в мирном плане президента США Дональда Трампа по Украине требуют уточнения. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

Он отметил, что у России имеется текст документа, но он получен по неофициальным каналам. В настоящий момент Москва ожидает от США ту версию плана, которую американцы сами считают промежуточной на этапе согласования с Европой и Украиной.

Лавров также подчеркнул, что между российскими и американскими дипломатами сохраняются рабочие каналы связи, которые регулярно задействуются для обсуждения ключевых вопросов.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план по Украине из 28 пунктов, который предусматривал отмену антироссийских санкций, сокращение численности ВСУ и сопровождался чётким дедлайном для Киева. В ответ Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе», стоящем перед Украиной. Однако уже 23 ноября, после переговоров США и Украины в Женеве, документ сократили до 19 пунктов. По данным СМИ, из окончательной версии исключили положения об амнистии за военные преступления и ограничениях на численность ВСУ. На данный момент Вашингтон и Киев согласовали большинство оставшихся положений.

