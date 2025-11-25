Амнистия, армия, деньги: СМИ слили мирные планы США и Европы с 6 спорными пунктами
The Telegraph и Reuters сравнили мирные планы ЕС и США по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали детали европейского мирного плана по Украине, разработанного Великобританией, Францией и Германией в качестве альтернативы предложенному США. Ключевые расхождения касаются 6 пунктов, включая статус территорий, требуемой численности ВСУ и сроки проведения выборов.
Основные отличия европейского и американского планов:
• Территориальные вопросы: Европейский план предлагает отказ Киева от силового возвращения территорий и прекращение огня по текущей линии. Американский же предполагает создание нейтральной демилитаризованной зоны на контролируемой ВСУ части Донбасса и заморозку ситуации в Херсонской и Запорожской областях.
• Численность ВСУ: Европейцы предлагают сохранить армию на уровне 800 тысяч человек, в то время как США видят её численность в 600 тысяч.
• Членство в НАТО и гарантии безопасности:
Европа: членство зависит от консенсуса Альянса, которого пока нет. Предлагаются гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Устава НАТО. Войск НАТО на Украине в мирное время не будет.
США: предлагают закрепить отказ от вступления в блок в Конституции Украины и Уставе НАТО. Аналогии со статьёй 5 не приводятся. Альянс соглашается не размещать контингенты в принципе.
• Изменения в европейском плане (в сравнении с американским): Убраны пункты об обязательстве России не вторгаться в другие страны, об отказе от расширения НАТО и о посредничестве США в диалоге с Альянсом. Специфический пункт о потере гарантий при запуске ракет по Москве/Петербургу заменён на общее «если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии». Также исключены пункты об амнистии военных преступников, гарантиях для российских СМИ и образования, а также «запрет нацистской идеологии». Защита русского языка предполагается на уровне стандартов ЕС.
• Замороженные российские активы: Европейский документ предполагает полное восстановление Украины и выплату компенсаций, в том числе за счёт всех замороженных активов РФ. Американский вариант предусматривал выплату $100 млрд из активов, а остальное — в российско-американский фонд.
• Выборы: В европейском плане формулировка «в течение 100 дней» заменена на «как можно скорее» после подписания мирного соглашения, без точных сроков.
Напомним, что ранее Дональд Трамп одобрил мирный план по Украине из 28 пунктов, который включает отмену антироссийских санкций и сокращении численности ВСУ. Хозяин Овального кабинета объявил о дедлайне для Киева. На этом фоне Владимир Зеленский поведал народу о «тяжёлом выборе» Украины. После переговоров США, ЕС и Киева в Женеве 23 ноября план сократили до 19 пунктов. На данный момент Вашингтон согласовал с Украиной большую часть пунктов.
