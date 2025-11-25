Амнистия, армия, деньги: СМИ слили мирные планы США и Европы с 6 спорными пунктами

Газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали детали европейского мирного плана по Украине, разработанного Великобританией, Францией и Германией в качестве альтернативы предложенному США. Ключевые расхождения касаются 6 пунктов, включая статус территорий, требуемой численности ВСУ и сроки проведения выборов.

Основные отличия европейского и американского планов:

• Территориальные вопросы: Европейский план предлагает отказ Киева от силового возвращения территорий и прекращение огня по текущей линии. Американский же предполагает создание нейтральной демилитаризованной зоны на контролируемой ВСУ части Донбасса и заморозку ситуации в Херсонской и Запорожской областях.

• Численность ВСУ: Европейцы предлагают сохранить армию на уровне 800 тысяч человек, в то время как США видят её численность в 600 тысяч.

• Членство в НАТО и гарантии безопасности: Европа: членство зависит от консенсуса Альянса, которого пока нет. Предлагаются гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Устава НАТО. Войск НАТО на Украине в мирное время не будет. США: предлагают закрепить отказ от вступления в блок в Конституции Украины и Уставе НАТО. Аналогии со статьёй 5 не приводятся. Альянс соглашается не размещать контингенты в принципе.

• Изменения в европейском плане (в сравнении с американским): Убраны пункты об обязательстве России не вторгаться в другие страны, об отказе от расширения НАТО и о посредничестве США в диалоге с Альянсом. Специфический пункт о потере гарантий при запуске ракет по Москве/Петербургу заменён на общее «если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии». Также исключены пункты об амнистии военных преступников, гарантиях для российских СМИ и образования, а также «запрет нацистской идеологии». Защита русского языка предполагается на уровне стандартов ЕС.

• Замороженные российские активы: Европейский документ предполагает полное восстановление Украины и выплату компенсаций, в том числе за счёт всех замороженных активов РФ. Американский вариант предусматривал выплату $100 млрд из активов, а остальное — в российско-американский фонд.

• Выборы: В европейском плане формулировка «в течение 100 дней» заменена на «как можно скорее» после подписания мирного соглашения, без точных сроков.