Лавров: Позиция РФ по плану Трампу изменится, если из него пропадёт дух Анкориджа

Ситуация с мирным планом президента США Дональда Трампа по Украине кардинально изменится, если из него уберут договорённости, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.

Он отметил, что ключевые положения плана Трампа основаны именно на тех «пониманиях», которые стороны зафиксировали в Анкоридже, и подчеркнул, что Москва приветствует их отражение в документе.

«Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другая ситуация», — добавил Лавров.

Министр также отметил, что некоторые участники процесса осмысления документов сознательно слили их в СМИ, чтобы раздуть медиашумиху. По его мнению, те, кто руководит этой кампанией, открыто стремятся подорвать усилия Трампа и переиначить план по-своему.

Ранее Сергей Лавров заявил, что ряд формулировок в мирном плане Дональда Трампа по Украине требует уточнения. По его словам, Москва располагает документом только в одном варианте, но он был получен по неофициальным каналам. Сейчас российская сторона ожидает от Вашингтона ту версию, которую США считают промежуточной в ходе согласования с Европой и Украиной. Лавров также отметил, что российско-американские дипломатические каналы остаются открытыми и активно используются для обсуждения ключевых аспектов урегулирования.