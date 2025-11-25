Рубио пришлось отвечать на гневные звонки из Европы из-за плана по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Госсекретарь США Марко Рубио столкнулся с волной негодования со стороны европейских чиновников и парламентариев после того, как стали известны подробности американского плана по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на инсайдерскую информацию.
«Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников и законодателей», — говорится в публикации.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план по Украине из 28 пунктов, который предусматривал отмену антироссийских санкций, сокращение численности ВСУ и сопровождался чётким дедлайном для Киева. В ответ Владимир Зеленский поведал народу о «тяжёлом выборе». Однако уже 23 ноября после переговоров США и Украины в Женеве документ сократили до 19 пунктов. По данным СМИ, из окончательной версии исключили положения об амнистии за военные преступления и ограничениях на численность ВСУ. На данный момент Вашингтон и Киев согласовали большинство оставшихся положений.
