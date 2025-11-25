Рубио пришлось отвечать на гневные звонки из Европы из-за плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио столкнулся с волной негодования со стороны европейских чиновников и парламентариев после того, как стали известны подробности американского плана по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на инсайдерскую информацию.