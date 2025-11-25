Россия и США
25 ноября, 10:38

Лавров: Москва располагает только одной версией мирного плана Трампа

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Москва располагает только одной версией мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — из 28 пунктов, и других редакций документа российская сторона не получала. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

«Особенно отмечаю то, что в этом плане Трампа из 28 пунктов, который мы видели, который у нас есть — другой редакции мы не видели, — самое главное, что там отражены ключевые понимания саммита на Аляске», напомнил глава российской дипломатии.

Напомним, президент США изначально одобрил состоящий из 28 пунктов мирный план по Украине, включающий отмену антироссийских санкций, сокращение численности ВСУ и поставил чёткий дедлайн для Киева. В ответ Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе», стоящем перед Украиной. Однако уже 24 ноября, после переговоров США и Киева в Женеве, документ сократили до 19 пунктов. По данным ABC News, из плана исключили два положения — амнистию за преступления, совершённые в ходе войны, и ограничения на численность ВСУ. На данный момент Вашингтон и Киев согласовали большинство оставшихся пунктов.

