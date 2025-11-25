Лавров: Москва располагает только одной версией мирного плана Трампа

Москва располагает только одной версией мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — из 28 пунктов, и других редакций документа российская сторона не получала. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

«Особенно отмечаю то, что в этом плане Трампа из 28 пунктов, который мы видели, который у нас есть — другой редакции мы не видели, — самое главное, что там отражены ключевые понимания саммита на Аляске», — напомнил глава российской дипломатии.