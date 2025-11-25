Лавров: Москва располагает только одной версией мирного плана Трампа
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Москва располагает только одной версией мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — из 28 пунктов, и других редакций документа российская сторона не получала. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.
«Особенно отмечаю то, что в этом плане Трампа из 28 пунктов, который мы видели, который у нас есть — другой редакции мы не видели, — самое главное, что там отражены ключевые понимания саммита на Аляске», — напомнил глава российской дипломатии.
Напомним, президент США изначально одобрил состоящий из 28 пунктов мирный план по Украине, включающий отмену антироссийских санкций, сокращение численности ВСУ и поставил чёткий дедлайн для Киева. В ответ Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе», стоящем перед Украиной. Однако уже 24 ноября, после переговоров США и Киева в Женеве, документ сократили до 19 пунктов. По данным ABC News, из плана исключили два положения — амнистию за преступления, совершённые в ходе войны, и ограничения на численность ВСУ. На данный момент Вашингтон и Киев согласовали большинство оставшихся пунктов.
