Песков назвал информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана США

Ситуация вокруг мирного плана США по урегулированию на Украине представляет собой информационную вакханалию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в прессе появляется очень много противоречивых данных и заявлений.