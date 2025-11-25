Россия и США
25 ноября, 08:06

Песков назвал информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана США

Обложка © Life.ru

Ситуация вокруг мирного плана США по урегулированию на Украине представляет собой информационную вакханалию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в прессе появляется очень много противоречивых данных и заявлений.

«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию — по-другому её не назовёшь», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что сейчас обсуждается мирный план по Украине, предложенный США. Ранее Дональд Трамп одобрил документ из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования конфликта. Однако Владимир Зеленский захотел переписать документ вместе с лидерами ЕС. После консультаций в Женеве между представителями Киева и Европы план США по миру сократили до 19 пунктов.

