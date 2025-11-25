Царёв рассказал Life.ru, подпишет ли Зеленский мирное соглашение 27 ноября
Царёв: Зеленский поедет к Трампу, но выдвинет неприемлемые для России условия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский обязательно поедет на встречу с президентом США Дональдом Трампом, но сделает это на условиях, неприемлемых для России. Об этом заявил экс-депутат Рады Олег Царёв в комментарии Life.ru.
«У меня нет сомнений в том, что Зеленский рано или поздно поедет к Трампу. Причем была информация о том, что он мог поехать на этой неделе, но отсрочил эту поездку, потому что боялся попасть под раздачу у Трампа, получить выволочку. Но рано или поздно ехать надо будет. 27-го, так 27-го», — сказал Царёв.
Он выразил сомнение, что украинский лидер примет условия, привезённые генералом армии США, и предположил, что Зеленский согласится на переговоры, но одновременно заявит о принципиальных возражениях. По словам Царёва, Зеленский намерен настаивать на сохранении военного присутствия иностранных войск на Украине, продолжении санкций против России, отказе от ограничений на вступление в НАТО и неприятии совместных российско-американских инвестиционных проектов с использованием замороженных резервов РФ.
То есть он с большой вероятностью сопроводит согласие: мы в целом за, но выдвигает такие условия, которые категорически для России будут неприемлемы. И за счёт лести попытаться всё-таки не получить выволочку и добиться того, чтобы уголовные преследования его соратников и расследования коррупционных дел его и его окружения были приостановлены.
Экс-депутат Рады Олег Царёв
Напомним, Владимир Зеленский выразил заинтересованность во встрече с Дональдом Трампом 27 ноября — в День благодарения — с целью «завершить сделку» по урегулированию конфликта. Согласно сообщениям, в этот день Трамп планирует покинуть Вашингтон и провести праздник в своей резиденции во Флориде. Тем не менее Андрей Ермак выразил уверенность, что встреча всё же состоится, подчеркнув, что она «даст президенту Трампу возможность продолжить свою историческую миссию по прекращению войны».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.