Царёв рассказал Life.ru, подпишет ли Зеленский мирное соглашение 27 ноября

Владимир Зеленский обязательно поедет на встречу с президентом США Дональдом Трампом, но сделает это на условиях, неприемлемых для России. Об этом заявил экс-депутат Рады Олег Царёв в комментарии Life.ru.

«У меня нет сомнений в том, что Зеленский рано или поздно поедет к Трампу. Причем была информация о том, что он мог поехать на этой неделе, но отсрочил эту поездку, потому что боялся попасть под раздачу у Трампа, получить выволочку. Но рано или поздно ехать надо будет. 27-го, так 27-го», — сказал Царёв.

Он выразил сомнение, что украинский лидер примет условия, привезённые генералом армии США, и предположил, что Зеленский согласится на переговоры, но одновременно заявит о принципиальных возражениях. По словам Царёва, Зеленский намерен настаивать на сохранении военного присутствия иностранных войск на Украине, продолжении санкций против России, отказе от ограничений на вступление в НАТО и неприятии совместных российско-американских инвестиционных проектов с использованием замороженных резервов РФ.

То есть он с большой вероятностью сопроводит согласие: мы в целом за, но выдвигает такие условия, которые категорически для России будут неприемлемы. И за счёт лести попытаться всё-таки не получить выволочку и добиться того, чтобы уголовные преследования его соратников и расследования коррупционных дел его и его окружения были приостановлены. Экс-депутат Рады Олег Царёв

Напомним, Владимир Зеленский выразил заинтересованность во встрече с Дональдом Трампом 27 ноября — в День благодарения — с целью «завершить сделку» по урегулированию конфликта. Согласно сообщениям, в этот день Трамп планирует покинуть Вашингтон и провести праздник в своей резиденции во Флориде. Тем не менее Андрей Ермак выразил уверенность, что встреча всё же состоится, подчеркнув, что она «даст президенту Трампу возможность продолжить свою историческую миссию по прекращению войны».