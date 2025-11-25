Политолог объяснил, почему Трамп торопится продать России и Украине свой план

Президент США Дональд Трамп стремится максимально быстро продвинуть свой мирный план для России и Украины из-за обострения внутриполитических проблем, заявил руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров в эфире радио «Комсомольская правда».

«Дональд Трамп очень торопится, потому что у него огромное количество внутриполитических проблем, возможность нового шатдауна в январе и стычки с Венесуэлой», — цитирует политолога kp.ru.

По его словам, в качестве рычага давления на киевский режим администрация Трампа может использовать коррупционный скандал. Евросоюз при этом предпримет попытки навязать Вашингтону менее выгодные условия урегулирования, стремясь сохранить участие США в текущем конфликте.