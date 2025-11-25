Политолог объяснил, почему Трамп торопится продать России и Украине свой план
Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп стремится максимально быстро продвинуть свой мирный план для России и Украины из-за обострения внутриполитических проблем, заявил руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров в эфире радио «Комсомольская правда».
«Дональд Трамп очень торопится, потому что у него огромное количество внутриполитических проблем, возможность нового шатдауна в январе и стычки с Венесуэлой», — цитирует политолога kp.ru.
По его словам, в качестве рычага давления на киевский режим администрация Трампа может использовать коррупционный скандал. Евросоюз при этом предпримет попытки навязать Вашингтону менее выгодные условия урегулирования, стремясь сохранить участие США в текущем конфликте.
Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако после переговоров в Швейцарии план США сократили до 19 пунктов. На данный момент Вашингтон согласовал с Киевом большую часть пунктов. Вероятно, из плана Трампа исключили пункты об амнистии и ограничении численности ВСУ.
