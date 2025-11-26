Россия и США
25 ноября, 21:26

Трамп надеется на встречу с Путиным и Зеленским в ближайшее время

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил о своих ожиданиях скорой встречи с российским президентом Владимиром Путиным и киевским лидером Владимиром Зеленским.

«Я надеюсь в скором времени встретиться с Зеленским и с президентом Путиным, но лишь тогда, когда сделка по урегулированию конфликта будет согласована или когда она будет на финальных стадиях», — написал Трамп.

Он добавил, что стремится к тому, чтобы «мира удалось достигнуть как можно скорее». При этом Трамп не уточнил, идёт ли речь о двусторонних контактах или о трёхсторонней встрече.

Ранее Трамп сообщил, что подготовил специального посланника Стива Уиткоффа для поездки в Москву. Он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Одновременно министр армии Дэн Дрисколл проведёт переговоры с украинскими представителями. Всё это в рамках согласования мирного плана, предложенного главой Белого дома.

