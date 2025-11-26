Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 00:27

Трамп назвал сроки визита Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф приедет в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил Дональд Трамп.

Также, по словам главы Белого дома, в процесс мирного урегулирования вовлечён его заять Джаред Кушнер. Трамп не исключил, что тот вместе с Уиткоффом отправится в столицу РФ.

«Они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве», — отметил Трамп на борту своего самолёта на пути во Флориду.

Трамп добавил, что не ставит дедлайнов для достижения мирного соглашения, он ждёт урегулирования конфликта в ближайшем будущем.

Трамп: Осталось лишь несколько вопросов в мирном плане, требующих доработки
Трамп: Осталось лишь несколько вопросов в мирном плане, требующих доработки

Ранее Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В Киев поедет министр армии Дэн Дрисколл. Этот процесс происходит в рамках согласования мирного плана, предложенного главой Белого дома.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Стив Уиткофф
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar