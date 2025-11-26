Трамп назвал сроки визита Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным
Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф приедет в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил Дональд Трамп.
Также, по словам главы Белого дома, в процесс мирного урегулирования вовлечён его заять Джаред Кушнер. Трамп не исключил, что тот вместе с Уиткоффом отправится в столицу РФ.
«Они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве», — отметил Трамп на борту своего самолёта на пути во Флориду.
Трамп добавил, что не ставит дедлайнов для достижения мирного соглашения, он ждёт урегулирования конфликта в ближайшем будущем.
Ранее Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В Киев поедет министр армии Дэн Дрисколл. Этот процесс происходит в рамках согласования мирного плана, предложенного главой Белого дома.
