26 ноября, 06:52

Выяснилось, какой пункт убрали из мирного плана Трампа

Из плана Трампа убрали пункт о размещении истребителей в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Из американского плана по урегулированию на Украине исключили пункт о размещении европейских истребителей в Польше. Об этом заявил замминистра национальной обороны республики Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM.

«Да, он отпал», — подтвердил Залевский, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, было решено не включать в документ положения, которые «каким-либо образом касаются развёртывания сил на территории НАТО». Чиновник уточнил, что пункт рассматривался, но в итоге был исключён из финальной версии документа.

Трамп заявил о сокращении числа пунктов мирного плана США по Украине
Трамп заявил о сокращении числа пунктов мирного плана США по Украине

Трамп ранее подтвердил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф на следующей неделе посетит Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В переговорный процесс, по словам американского лидера, вовлечён и его зять Джаред Кушнер. Американский лидер также отметил, что надеется на скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

