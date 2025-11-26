Выяснилось, какой пункт убрали из мирного плана Трампа

Из американского плана по урегулированию на Украине исключили пункт о размещении европейских истребителей в Польше. Об этом заявил замминистра национальной обороны республики Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM.

«Да, он отпал», — подтвердил Залевский, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, было решено не включать в документ положения, которые «каким-либо образом касаются развёртывания сил на территории НАТО». Чиновник уточнил, что пункт рассматривался, но в итоге был исключён из финальной версии документа.