25 ноября, 11:45

Зеленский увидел «много перспектив» для мира после встречи в Женеве

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого стороны согласовали подходы к предстоящей встрече «Коалиции желающих» и подвели итоги переговоров в Женеве. Он заявил коллеге, что встреча открыла «много перспектив».

Зеленский обсудил с британским премьером приоритетные вопросы для переговоров, а также наметил дальнейшие шаги и контакты. Он поблагодарил Стармера за слова поддержки в адрес украинского народа.

«После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и ещё много работы впереди», — добавил главарь киевского режима.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится в критической точке на фоне обсуждения мирного плана США. Вчера вечером украинская делегация вернулась их Женевы, где они провели переговоры со Штатами. Вашингтону, как стало известно, удалось достичь договорённости с Киевом по большинству пунктов плана.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
