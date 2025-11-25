Зеленский увидел «много перспектив» для мира после встречи в Женеве
Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого стороны согласовали подходы к предстоящей встрече «Коалиции желающих» и подвели итоги переговоров в Женеве. Он заявил коллеге, что встреча открыла «много перспектив».
Зеленский обсудил с британским премьером приоритетные вопросы для переговоров, а также наметил дальнейшие шаги и контакты. Он поблагодарил Стармера за слова поддержки в адрес украинского народа.
«После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и ещё много работы впереди», — добавил главарь киевского режима.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится в критической точке на фоне обсуждения мирного плана США. Вчера вечером украинская делегация вернулась их Женевы, где они провели переговоры со Штатами. Вашингтону, как стало известно, удалось достичь договорённости с Киевом по большинству пунктов плана.
