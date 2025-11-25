Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого стороны согласовали подходы к предстоящей встрече «Коалиции желающих» и подвели итоги переговоров в Женеве. Он заявил коллеге, что встреча открыла «много перспектив».

Зеленский обсудил с британским премьером приоритетные вопросы для переговоров, а также наметил дальнейшие шаги и контакты. Он поблагодарил Стармера за слова поддержки в адрес украинского народа.

«После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и ещё много работы впереди», — добавил главарь киевского режима.