25 ноября, 10:36

Умеров обозначил возможные сроки визита Зеленского к Трампу

Обложка © ТАСС / АР

Украина надеется на проведение встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа до конца текущего ноября, чтобы окончательно утвердить мирный план. Об этом в соцсети сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

«Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договорённости с Президентом Трампом», — написал украинский чиновник.

ВСУ в ужасе от скорости наступления Армии России, «‎пока все обсасывают» мирный план
Напомним, американский лидер Дональд Трамп предложил Украине мирный план из 28 пунктов, включающий отмену антироссийских санкций, сокращение численности ВСУ, территориальные уступки со стороны Киева. На встрече в Женеве американская и украинская делегации обсудили текст документа, после чего план был сокращён до 19 пунктов. Предположительно, были исключены такие пункты, как амнистия за преступления, совершённые в ходе войны, и ограничения на действия Вооружённых сил Украины, сообщают американские источники. В Кремле уточнили, что Россия получила «набросок» плана США, его текст по большинству пунктов «соответствует духу Анкориджа».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
