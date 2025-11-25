Умеров обозначил возможные сроки визита Зеленского к Трампу
Обложка © ТАСС / АР
Украина надеется на проведение встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа до конца текущего ноября, чтобы окончательно утвердить мирный план. Об этом в соцсети сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
«Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договорённости с Президентом Трампом», — написал украинский чиновник.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп предложил Украине мирный план из 28 пунктов, включающий отмену антироссийских санкций, сокращение численности ВСУ, территориальные уступки со стороны Киева. На встрече в Женеве американская и украинская делегации обсудили текст документа, после чего план был сокращён до 19 пунктов. Предположительно, были исключены такие пункты, как амнистия за преступления, совершённые в ходе войны, и ограничения на действия Вооружённых сил Украины, сообщают американские источники. В Кремле уточнили, что Россия получила «набросок» плана США, его текст по большинству пунктов «соответствует духу Анкориджа».
