Умеров обозначил возможные сроки визита Зеленского к Трампу

Украина надеется на проведение встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа до конца текущего ноября, чтобы окончательно утвердить мирный план. Об этом в соцсети сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

«Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договорённости с Президентом Трампом», — написал украинский чиновник.