ВСУ в ужасе от скорости наступления Армии России, «пока все обсасывают» мирный план
Обложка © ТАСС / Александр Река
Украинская армия неизбежно движется к поражению, а её положение можно считать критическим сразу на нескольких обширных участках фронта из-за стремительного наступления Армии России. Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин.
«Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт отдельно, фронт никуда не делся. И ситуация там двигается только в худшую сторону. На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация. На самом деле такой скорости продвижения врага я давно не помню», — написал он в соцсети.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на Харьковском направлении, в районе Купянска, целые подразделения Вооружённых сил Украины демонстрируют готовность сдаться в плен.
Тем временем на переговорах в Женеве 23 ноября мирный план сократили до 19 пунктов. По данным СМИ, из него исключили пункты об амнистии и ограничении численности ВСУ. Сейчас Вашингтон и Киев согласовали большинство положений, а Москва, по словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, продолжает исходить из договорённостей, достигнутых на встрече главы России Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, и поддерживает постоянный диалог с Вашингтоном.
