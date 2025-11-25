ВСУ в ужасе от скорости наступления Армии России, «‎пока все обсасывают» мирный план

Украинская армия неизбежно движется к поражению, а её положение можно считать критическим сразу на нескольких обширных участках фронта из-за стремительного наступления Армии России. Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин.

«Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт отдельно, фронт никуда не делся. И ситуация там двигается только в худшую сторону. На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация. На самом деле такой скорости продвижения врага я давно не помню», — написал он в соцсети.