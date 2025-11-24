ВС РФ нанесли массированные удары «Градом» по Купянску-Узловому
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ home for heroes
В посёлке Купянск-Узловой Харьковской области в последние дни фиксируется высокая интенсивность боевых действий. По данным Telegram-канала SHOT, Вооружённые силы РФ наносят удары по предполагаемым местам дислокации украинских подразделений, в том числе с применением реактивных систем залпового огня «Град».
Сообщается, что одной из целей стал промышленный объект — бывшая фабрика «Артан-Калор», которая, по информации SHOT, могла использоваться как склад боеприпасов. Также утверждается, что за минувшие выходные в районе Купянска-Узлового могли быть ликвидированы десятки военнослужащих ВСУ. Эти данные официально не подтверждены.
Видео © SHOT
Источник также сообщает, что основная часть украинских подразделений якобы покинула город Купянск, а в районе остаются малые группы. Отдельно упоминается инцидент с так называемым «дружественным огнём» у линии соприкосновения, однако подтверждений этой информации со стороны официальных структур не поступало.
Минобороны России и Генштаб ВСУ ситуацию в Купянске-Узловом на момент публикации подробно не комментировали.
Бои в этом районе продолжаются, а обстановка остаётся напряжённой.
Напомним, что за прошлую неделю силы ПВО уничтожили 570 беспилотников ВСУ над территорией России. Наибольшее количество беспилотников было сбито в ночь с 22 на 23 ноября — 75 штук.
