Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 08:12

ВС РФ нанесли массированные удары «Градом» по Купянску-Узловому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ home for heroes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ home for heroes

В посёлке Купянск-Узловой Харьковской области в последние дни фиксируется высокая интенсивность боевых действий. По данным Telegram-канала SHOT, Вооружённые силы РФ наносят удары по предполагаемым местам дислокации украинских подразделений, в том числе с применением реактивных систем залпового огня «Град».

Сообщается, что одной из целей стал промышленный объект — бывшая фабрика «Артан-Калор», которая, по информации SHOT, могла использоваться как склад боеприпасов. Также утверждается, что за минувшие выходные в районе Купянска-Узлового могли быть ликвидированы десятки военнослужащих ВСУ. Эти данные официально не подтверждены.

Видео © SHOT

Источник также сообщает, что основная часть украинских подразделений якобы покинула город Купянск, а в районе остаются малые группы. Отдельно упоминается инцидент с так называемым «дружественным огнём» у линии соприкосновения, однако подтверждений этой информации со стороны официальных структур не поступало.

Минобороны России и Генштаб ВСУ ситуацию в Купянске-Узловом на момент публикации подробно не комментировали.

Бои в этом районе продолжаются, а обстановка остаётся напряжённой.

Новости СВО. Прорыв на Днепре, освобождены Тихое и Отрадное, ВС РФ зашли в Гуляйполе, Европа пытается похоронить план Трампа, 24 ноября
Новости СВО. Прорыв на Днепре, освобождены Тихое и Отрадное, ВС РФ зашли в Гуляйполе, Европа пытается похоронить план Трампа, 24 ноября

Напомним, что за прошлую неделю силы ПВО уничтожили 570 беспилотников ВСУ над территорией России. Наибольшее количество беспилотников было сбито в ночь с 22 на 23 ноября — 75 штук.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar