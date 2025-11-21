Россия и США
21 ноября, 12:54

Ганчев: ВСУ целыми подразделениями сдаются в плен к ВС РФ в районе Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

На Харьковском направлении, в районе Купянска, целые подразделения Вооружённых сил Украины демонстрируют готовность сдаться в плен. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, украинские военнослужащие осознают неизбежность дальнейшего продвижения российской армии для освобождения населённых пунктов на левом берегу реки Оскол. Это понимание и формирует соответствующие настроения в рядах ВСУ.

«Они понимают, что российская армия будет дальше освобождать все населённые пункты на левом берегу Оскола», — сказано в публикации.

При этом, как отметил Ганчев, командование украинских сил будет предпринимать все возможные меры, чтобы помешать своим бойцам сложить оружие и сдаться в плен.

Военный эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Купянска для ЛНР

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили, что город Купянск в Харьковской области был полностью освобождён от украинских боевиков. Кроме того, российская войска контролируют более 80% Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска).

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

