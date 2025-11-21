Военный эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Купянска для ЛНР
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Освобождение Купянска Вооружёнными силами России имеет стратегическое значение для безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, город был одним из ключевых логистических пунктов и укрепрайоном ВСУ, а его переход под контроль РФ позволяет отодвинуть зону безопасности от Белгородской области на десятки километров.
Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что Купянск — крупнейший транспортный узел в восточной части Харьковской области: через него проходят важные железнодорожные и автодороги, а контроль над городом облегчает взятие Волчанска и создаёт условия для дальнейшего продвижения. Эксперт подчеркнул, что украинские силы долго удерживали этот укрепрайон, рассчитывая на его опору в обороне.
По словам военэксперта, бои за город были крайне тяжёлыми из‑за сложного рельефа: Купянск расположен на реке Оскол, которая делит его на две части и формирует естественный рубеж обороны. Дандыкин заявил, что преодолеть такой укреплённый рубеж удалось благодаря мужеству и героизму российских военных и назвал освобождение Купянска «крупнейшим успехом» нынешнего года.
Напомним, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска).
