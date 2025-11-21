Освобождение Купянска Вооружёнными силами России имеет стратегическое значение для безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, город был одним из ключевых логистических пунктов и укрепрайоном ВСУ, а его переход под контроль РФ позволяет отодвинуть зону безопасности от Белгородской области на десятки километров.​

Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что Купянск — крупнейший транспортный узел в восточной части Харьковской области: через него проходят важные железнодорожные и автодороги, а контроль над городом облегчает взятие Волчанска и создаёт условия для дальнейшего продвижения. Эксперт подчеркнул, что украинские силы долго удерживали этот укрепрайон, рассчитывая на его опору в обороне.​

По словам военэксперта, бои за город были крайне тяжёлыми из‑за сложного рельефа: Купянск расположен на реке Оскол, которая делит его на две части и формирует естественный рубеж обороны. Дандыкин заявил, что преодолеть такой укреплённый рубеж удалось благодаря мужеству и героизму российских военных и назвал освобождение Купянска «крупнейшим успехом» нынешнего года.