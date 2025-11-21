Россия и США
21 ноября, 10:56

Минобороны РФ впервые показало видео освобождения Купянска

Обложка © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео боёв за Купянск Харьковской области, на котором запечатлены ключевые моменты операции. На кадрах видны уничтоженные позиции и техника ВСУ, а также действия российских военнослужащих в ходе городских боёв.

Кадры освобождения Купянска. Видео © Минобороны РФ

Ведомство продемонстрировало эффективное применение беспилотников и высокоточного оружия для ликвидации живой силы и укреплений противника. Видеоролик также показывает масштабы поражения украинских формирований в этом направлении.

Напомним, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска).

Купянск находится в 116 км от Харькова на берегу реки Оскол в месте впадения в неё реки Купянка. По данным на 2022 год, там проживало около 27 тысяч человек. Город основан в 1675 году (ранее назывался Купенка и Купенск).

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

