Минобороны РФ впервые показало видео освобождения Купянска

Минобороны России опубликовало видео боёв за Купянск Харьковской области, на котором запечатлены ключевые моменты операции. На кадрах видны уничтоженные позиции и техника ВСУ, а также действия российских военнослужащих в ходе городских боёв.

Кадры освобождения Купянска. Видео © Минобороны РФ

Ведомство продемонстрировало эффективное применение беспилотников и высокоточного оружия для ликвидации живой силы и укреплений противника. Видеоролик также показывает масштабы поражения украинских формирований в этом направлении.

Купянск находится в 116 км от Харькова на берегу реки Оскол в месте впадения в неё реки Купянка. По данным на 2022 год, там проживало около 27 тысяч человек. Город основан в 1675 году (ранее назывался Купенка и Купенск).