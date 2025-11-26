Евросоюз своими заявлениями о возможной отправке войск на Украину создает серьёзные препятствия для мирного урегулирования. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Одним из главных препятствий на пути к достижению мира стало то, что из Европы постоянно звучат угрозы об отправке войск на Украину», — подчеркнул эксперт.

Таким образом он прокомментировал материал издания Washington Examiner о готовности европейских лидеров разместить свои войска на Украине сразу после подписания мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что ЕК представит план конфискации замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не позволит европейским налогоплательщикам нести единоличную финансовую ответственность за Украину, несмотря на возражения Бельгии, где находится большая часть замороженных российских активов (более 200 миллиардов евро), которые Euroclear хранит.