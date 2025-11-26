Страны G7 выдали Киеву 30,9 млрд евро доходов от российских активов

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что страны «Большой семёрки» уже направили Киеву 30,9 миллиарда евро в рамках кредитной программы на общую сумму 45 миллиардов евро. Финансирование осуществляется за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов, а выплаты по кредиту будут осуществляться до 2042 года.

Выступая на сессии Европарламента, Домбровскис уточнил, что Украина уже получила 30,9 миллиарда евро в рамках этой кредитной линии, из которых 18,1 миллиарда евро поступило от стран ЕС.

Еврокомиссар также заверил, что Еврокомиссия не будет размораживать российские активы или передавать их часть под контроль США, так как эти средства уже включены в кредитную программу. Такой подход, по мнению Домбровскиса, полностью формирует стратегию работы с этими активами в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что ЕК представит план конфискации замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не позволит европейским налогоплательщикам нести единоличную финансовую ответственность за Украину, несмотря на возражения Бельгии, где находится большая часть замороженных российских активов (более 200 миллиардов евро), которые Euroclear хранит.