ЕК представит план конфискации замороженных российских активов
Еврокомиссия разработала юридические предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.
«Еврокомиссия готова представить юридический текст по использованию активов России», — сообщила фон дер Ляйен.
Она отметила, что решение должно приниматься по европейским правилам, несмотря на сопротивление Бельгии, где размещена значительная часть активов. Глава ЕК также отвергла возможные условия мирного урегулирования, включая ограничения численности ВСУ и признание территориальных потерь Украины.
Напомним, Бельгия, на чьей площадке Euroclear размещены замороженные российские активы на сумму около 200 миллиардов евро, заблокировала соответствующее предложение Европейской комиссии, внесённое 23 октября. Правительство Брюсселя настаивает на получении юридически обязывающих гарантий от всех стран-членов ЕС о полном разделении финансовых и правовых рисков, которые неизбежно возникнут в случае ответных действий со стороны России. Тем временем другие страны ЕС призвали пустить замороженные активы РФ на помощь Киеву.
