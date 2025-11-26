ЕК представит план конфискации замороженных российских активов

Еврокомиссия разработала юридические предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

«Еврокомиссия готова представить юридический текст по использованию активов России», — сообщила фон дер Ляйен.

Она отметила, что решение должно приниматься по европейским правилам, несмотря на сопротивление Бельгии, где размещена значительная часть активов. Глава ЕК также отвергла возможные условия мирного урегулирования, включая ограничения численности ВСУ и признание территориальных потерь Украины.