У Каллас новая истерика по российским активам, до которых никак не добраться

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что опасения Бельгии по поводу возможной экспроприации замороженных российских активов являются обоснованными. Об этом она сказала в Брюсселе по итогам консультаций министров иностранных дел стран Евросоюза по ситуации вокруг Украины.

Отвечая на вопрос о позиции Бельгии, которая выражает несогласие с планами Еврокомиссии по изъятию активов РФ, Каллас подчеркнула, что Брюссель действует в рамках защиты национальных интересов. По её словам, озвученные бельгийской стороной сомнения «абсолютно законны».

Таким образом, Каллас дала понять, что позиция Бельгии, сдерживающей продвижение инициативы об экспроприации российских активов, имеет под собой правовые основания.

