Разъярённая Каллас и замороженные активы: В ЕС зашкаливает нервозность из-за плана Трампа

Глава европейской дипломатии Кая Каллас резко отреагировала на обнародование мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Как сообщает Euractiv, её возмутило отсутствие в документе пункта о замороженных российских активах, который ранее обсуждался в ЕС.

Дополнительное напряжение вызвала позиция Бельгии, отказавшейся поддержать инициативу по использованию этих средств. На встрече с евродепутатами в Страсбурге Каллас эмоционально защищала идею и задавалась вопросом, чего именно опасается Брюссель, указывая на маловероятность судебных решений в пользу России.

В самой Бельгии сочли риторику главы евродипломатии чрезмерно резкой и отметили, что её высказывания выходят за рамки допустимого дипломатического тона.

Вопрос использования замороженных российских активов уже несколько месяцев остаётся одной из самых конфликтных тем внутри Евросоюза. Брюссель обсуждает варианты либо прямого изъятия средств, либо направления доходов от их размещения на помощь Украине, однако единых правовых подходов до сих пор нет. Ряд государств ЕС, включая Бельгию, опасаются как юридических последствий, так и возможных ответных мер со стороны Москвы, поэтому выступают за более осторожную схему использования активов. На этом фоне любые упоминания или исключения соответствующих пунктов из международных инициатив по урегулированию конфликта на Украине вызывают дополнительное напряжение в европейских институтах и усиливают разногласия между странами-членами.