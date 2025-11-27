Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

27 ноября, 11:37

В МИД заявили, что Евросоюз готовит экономику и инфраструктуру к конфликту с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз вместе со странами НАТО активно готовится к возможному вооружённому столкновению с Россией. По его словам, на Западе перестраивают экономику, инфраструктуру, логистику и военную систему под сценарий прямого конфликта.

В МИД заявили, что Евросоюз готовит экономику и инфраструктуру к конфликту с Россией. Видео © Life.ru

«Основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ей Евросоюза состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооружённому столкновению с Россией», — сказал Грушко на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации».

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз планирует сорвать план президента США Дональда Трампа по Украине через внесение правок о НАТО. Как подчёркивается в статье, именно в этом просматривается роковая ошибка европейской стратегии.

