Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз вместе со странами НАТО активно готовится к возможному вооружённому столкновению с Россией. По его словам, на Западе перестраивают экономику, инфраструктуру, логистику и военную систему под сценарий прямого конфликта.

«Основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ей Евросоюза состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооружённому столкновению с Россией», — сказал Грушко на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации».

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз планирует сорвать план президента США Дональда Трампа по Украине через внесение правок о НАТО. Как подчёркивается в статье, именно в этом просматривается роковая ошибка европейской стратегии.