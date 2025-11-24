Евросоюз предупредили о колоссальных рисках конфискации замороженных российских активов

Переход Евросоюза к фактическому изъятию замороженных российских активов может нанести удар по европейской финансовой системе, заявила финансист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова. По её словам, ключевой риск заключается в подрыве доверия к евро как резервной валюте, поскольку центральные банки стран вне «коллективного Запада» могут начать сокращать долю евро.

«Это повышает премию за риск на активы в евро, увеличивает стоимость заимствований и в долгосрочной перспективе подтачивает статус европейской валюты как «тихой гавани», — отметила экономист в беседе с «Газетой.ru».

Создание прецедента конфискации суверенных активов означает, что имущественные гарантии в ЕС могут быть изменены задним числом по политическим мотивам. Это побудит транснациональный бизнес диверсифицировать расчёты в пользу азиатских центров и сокращать долгосрочные вложения в европейские инструменты, усиливая тренд на многополярность мировой финансовой системы.

Изменение принципа иммунитета суверенных активов открывает путь к аналогичным действиям со стороны других государств, что в перспективе снизит привлекательность европейских юрисдикций для размещения резервов. Кроме того, это ослабит позиции ЕС в спорах о верховенстве права, хотя и не вызовет немедленного финансового кризиса.

«Россия уже рассматривает симметричные шаги, включая использование активов нерезидентов и судебные претензии к европейским депозитариям. На фоне того, что в РФ остаётся значительный объём европейских инвестиций и недвижимости, это усиливает неопределённость для бизнеса ЕС», — заключила эксперт.